«Мы согласились». Лавров заявил, что РФ приняла предложение США по Украине

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, на состоявшихся в Анкоридже переговорах Россия согласилась с предложением США по Украине и рассчитывает, что вопрос будет решен. Об этом пишет ТАСС.
«В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили – мы согласились, значит, проблема должна быть решена», – сказал он.
По его словам, Москву интересует позиция Вашингтона, а не Европы, где превалирует русофобия.
Как отметил министр, Россия была готова к сотрудничеству с США на широкой основе, но в ответ последовали новые санкции и давление на партнеров с целью ограничения закупок российских энергоресурсов и навязывания американского газа.
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