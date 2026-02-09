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«Мы согласились». Лавров заявил, что РФ приняла предложение США по Украине

09 февраля 2026 12:33
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«Мы согласились». Лавров заявил, что РФ приняла предложение США по Украине-0

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, на состоявшихся в Анкоридже переговорах Россия согласилась с предложением США по Украине и рассчитывает, что вопрос будет решен. Об этом пишет ТАСС.

«В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили – мы согласились, значит, проблема должна быть решена», – сказал он.

По его словам, Москву интересует позиция Вашингтона, а не Европы, где превалирует русофобия.

Как отметил министр, Россия была готова к сотрудничеству с США на широкой основе, но в ответ последовали новые санкции и давление на партнеров с целью ограничения закупок российских энергоресурсов и навязывания американского газа.

Фото: pixabay

# Сергей Лавров # Международная политика # Россия

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