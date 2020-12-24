Более 2,7 млн человек из шести стран мира уже получили вакцину от коронавируса

Более 2 миллионов 700 тысяч жителей шести стран мира уже получили вакцину от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них граждане США, Великобритании, Израиля и Канады.