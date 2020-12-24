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Более 2,7 млн человек из шести стран мира уже получили вакцину от коронавируса

24 декабря 2020 14:52
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Более 2 миллионов 700 тысяч жителей шести стран мира уже получили вакцину от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них граждане США, Великобритании, Израиля и Канады.

Более 2,7 млн человек из шести стран мира уже получили вакцину от коронавируса-1

В ближайшие несколько дней кампания прививок начнется и в странах ЕС. Об этом на своей странице в соцсетях заявила глава Еврокомиссии. Государства сообщества будут использовать вакцину, совместно разработанную американской и немецкой компаниями. В первую очередь прививку получат постояльцы и сотрудники домов престарелых.

Более 2,7 млн человек из шести стран мира уже получили вакцину от коронавируса-4

Отметим, у одного из медработников в США после вакцинации этим препаратом возникла серьезная аллергическая реакция. Побочные эффекты после прививки ранее выявили еще как минимум у шести человек.

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# Коронавирус # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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