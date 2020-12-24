Более 2,7 млн человек из шести стран мира уже получили вакцину от коронавируса

Более 2 миллионов 700 тысяч жителей шести стран мира уже получили вакцину от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них граждане США, Великобритании, Израиля и Канады.
Более 2 миллионов 700 тысяч жителей шести стран мира уже получили вакцину от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них граждане США, Великобритании, Израиля и Канады.
В ближайшие несколько дней кампания прививок начнется и в странах ЕС. Об этом на своей странице в соцсетях заявила глава Еврокомиссии. Государства сообщества будут использовать вакцину, совместно разработанную американской и немецкой компаниями. В первую очередь прививку получат постояльцы и сотрудники домов престарелых.
Отметим, у одного из медработников в США после вакцинации этим препаратом возникла серьезная аллергическая реакция. Побочные эффекты после прививки ранее выявили еще как минимум у шести человек.
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