Британско-шведская вакцина от коронавируса эффективна на 70%. Препарат протестировали 20 тысяч добровольцев

Препарат протестировали на 20 тысячах добровольцев. В ходе эксперимента выяснилось, что при разовом введении большой дозы вакцины эффективность составляет 62 %, при двукратной вакцинации этот показатель может увеличиться до 90 %. По мнению экспертов, в случае, если все проверки безопасности будут пройдены, препарат сыграет значительную роль в борьбе с пандемией. Британское правительство уже заказало 100 миллионов доз вакцины этого производителя, которых хватит для иммунизации 50 миллионов человек.