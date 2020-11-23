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Британско-шведская вакцина от коронавируса эффективна на 70%. Препарат протестировали 20 тысяч добровольцев

23 ноября 2020 15:06
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Новости Великобритании. Эффективна на 70 %: таков итог предварительных испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британско-шведская вакцина от коронавируса эффективна на 70%. Препарат протестировали 20 тысяч добровольцев-1

Препарат протестировали на 20 тысячах добровольцев. В ходе эксперимента выяснилось, что при разовом введении большой дозы вакцины эффективность составляет 62 %, при двукратной вакцинации этот показатель может увеличиться до 90 %. По мнению экспертов, в случае, если все проверки безопасности будут пройдены, препарат сыграет значительную роль в борьбе с пандемией. Британское правительство уже заказало 100 миллионов доз вакцины этого производителя, которых хватит для иммунизации 50 миллионов человек.

Британско-шведская вакцина от коронавируса эффективна на 70%. Препарат протестировали 20 тысяч добровольцев-4

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# Коронавирус # Фотофакт

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