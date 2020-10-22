В Южной Суматре погибли не менее 11 человек в результате схода оползня

Новости Индонезии. Не менее 11 человек погибли в результате схода оползня в одной из шахт индонезийской провинции Южная Суматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Не менее 11 человек погибли в результате схода оползня в одной из шахт индонезийской провинции Южная Суматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло, когда рабочие открывали доступ к одному из тоннелей. Горняки оказались погребены под тоннами земли на глубине восьми метров. На место происшествия прибыла тяжелая техника, с помощью которой удалось извлечь из-под завалов тела погибших.
По словам специалистов, состояние грунта на холме вокруг шахты неустойчиво, что повышает вероятность повторных оползней. При этом дождей в регионе в ближайшее время не было.