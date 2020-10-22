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В Южной Суматре погибли не менее 11 человек в результате схода оползня

22 октября 2020 11:22
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Новости Индонезии. Не менее 11 человек погибли в результате схода оползня в одной из шахт индонезийской провинции Южная Суматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Южной Суматре погибли не менее 11 человек в результате схода оползня-1

ЧП произошло, когда рабочие открывали доступ к одному из тоннелей. Горняки оказались погребены под тоннами земли на глубине восьми метров. На место происшествия прибыла тяжелая техника, с помощью которой удалось извлечь из-под завалов тела погибших.  

В Южной Суматре погибли не менее 11 человек в результате схода оползня-4

По словам специалистов, состояние грунта на холме вокруг шахты неустойчиво, что повышает вероятность повторных оползней. При этом дождей в регионе в ближайшее время не было.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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