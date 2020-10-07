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Военное противостояние не прекращается уже вторую неделю. Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?

07 октября 2020 15:50
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Новости мира. Военное противостояние в Нагорном Карабахе не прекращается уже вторую неделю. Армения и Азербайджан продолжают информировать о серьёзных потерях с обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военное противостояние не прекращается уже вторую неделю. Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе? -1

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:
Азербайджан с самого начала боевых действий говорил, что не выходит из переговорного процесса. Мы рассчитываем на политическое урегулирование, но оно должно быть урегулированием.

Военное противостояние не прекращается уже вторую неделю. Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе? -4

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки.

Военное противостояние не прекращается уже вторую неделю. Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе? -7

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
В любом конфликте, если мы реально хотим разрешить этот конфликт, нужны компромиссы. Армянская сторона всегда была готова к компромиссам. Если Азербайджан будет готов к компромиссам, то это будет менять ситуацию.

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