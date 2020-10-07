Военное противостояние не прекращается уже вторую неделю. Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?

Новости мира. Военное противостояние в Нагорном Карабахе не прекращается уже вторую неделю. Армения и Азербайджан продолжают информировать о серьёзных потерях с обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Военное противостояние в Нагорном Карабахе не прекращается уже вторую неделю. Армения и Азербайджан продолжают информировать о серьёзных потерях с обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана:
Азербайджан с самого начала боевых действий говорил, что не выходит из переговорного процесса. Мы рассчитываем на политическое урегулирование, но оно должно быть урегулированием.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
В любом конфликте, если мы реально хотим разрешить этот конфликт, нужны компромиссы. Армянская сторона всегда была готова к компромиссам. Если Азербайджан будет готов к компромиссам, то это будет менять ситуацию.
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