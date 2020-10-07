Военное противостояние не прекращается уже вторую неделю. Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?

Новости мира. Военное противостояние в Нагорном Карабахе не прекращается уже вторую неделю. Армения и Азербайджан продолжают информировать о серьёзных потерях с обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Азербайджан с самого начала боевых действий говорил, что не выходит из переговорного процесса. Мы рассчитываем на политическое урегулирование, но оно должно быть урегулированием.