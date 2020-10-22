Прямой эфир

Евразийский экономический форум проходит в Италии. Темой дискуссий станет новая реальность глобальной экономики

22 октября 2020 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. 13-й Евразийский экономический форум открылся в Вероне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Это одно из немногих международных мероприятий, которое в условиях пандемии проходит в очном формате.  

Евразийский экономический форум проходит в Италии. Темой дискуссий станет новая реальность глобальной экономики-1

Традиционно, участие в форуме примут представители государственных органов, руководители крупных компаний, политические и общественные деятели, дипломаты, эксперты из стран Европы и Азии.  

Евразийский экономический форум проходит в Италии. Темой дискуссий станет новая реальность глобальной экономики-4

Основной темой двухдневных дискуссий станет новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Будут обсуждаться модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях.  

# Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Южной Суматре погибли не менее 11 человек в результате схода оползня
22 октября 2020 11:22

В Южной Суматре погибли не менее 11 человек в результате схода оползня

В радикализации общества виноваты соцсети: во Франции намерены жёстко бороться с киберисламизмом
22 октября 2020 11:07

В радикализации общества виноваты соцсети: во Франции намерены жёстко бороться с киберисламизмом

В Бразилии умер участник испытаний вакцины от коронавируса
22 октября 2020 09:11

В Бразилии умер участник испытаний вакцины от коронавируса