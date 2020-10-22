Евразийский экономический форум проходит в Италии. Темой дискуссий станет новая реальность глобальной экономики

Новости Италии. 13-й Евразийский экономический форум открылся в Вероне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одно из немногих международных мероприятий, которое в условиях пандемии проходит в очном формате.
Новости Италии. 13-й Евразийский экономический форум открылся в Вероне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одно из немногих международных мероприятий, которое в условиях пандемии проходит в очном формате.
Традиционно, участие в форуме примут представители государственных органов, руководители крупных компаний, политические и общественные деятели, дипломаты, эксперты из стран Европы и Азии.
Основной темой двухдневных дискуссий станет новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Будут обсуждаться модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях.