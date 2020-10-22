Второе нападение на банк Грузии: неизвестные ограбили машину инкассаторов

Новости Грузии. Второе нападение на банк в Грузии: на этот раз вооруженные злоумышленники ограбили машину инкассаторов в городе Кобулети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, похищено около 75 тысяч долларов.

Детали инцидента пока не сообщаются. Есть ли пострадавшие – неизвестно. С места преступления грабители скрылись.