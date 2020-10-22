Второе нападение на банк Грузии: неизвестные ограбили машину инкассаторов

Новости Грузии. Второе нападение на банк в Грузии: на этот раз вооруженные злоумышленники ограбили машину инкассаторов в городе Кобулети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, похищено около 75 тысяч долларов.
Детали инцидента пока не сообщаются. Есть ли пострадавшие – неизвестно. С места преступления грабители скрылись.
21 октября в центре внимания СМИ оказался город Зугдиди, где злоумышленник захватил заложников в филиале этого же банка. За освобождение людей он потребовал выкуп. На протяжении всего дня полицейские вели переговоры с нападавшим. Ближе к ночи он отпустил почти всех, кого удерживал, обменяв их на представителя МВД и полмиллиона долларов.
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Вместе с полицейским и еще тремя заложниками злоумышленник скрылся на машине правоохранителей. Его до сих пор разыскивают.