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Второе нападение на банк Грузии: неизвестные ограбили машину инкассаторов

22 октября 2020 14:03
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Новости Грузии. Второе нападение на банк в Грузии: на этот раз вооруженные злоумышленники ограбили машину инкассаторов в городе Кобулети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По предварительной информации, похищено около 75 тысяч долларов.  

Детали инцидента пока не сообщаются. Есть ли пострадавшие – неизвестно. С места преступления грабители скрылись.  

Второе нападение на банк Грузии: неизвестные ограбили машину инкассаторов-1

21 октября в центре внимания СМИ оказался город Зугдиди, где злоумышленник захватил заложников в филиале этого же банка. За освобождение людей он потребовал выкуп. На протяжении всего дня полицейские вели переговоры с нападавшим. Ближе к ночи он отпустил почти всех, кого удерживал, обменяв их на представителя МВД и полмиллиона долларов.  

Направился в сторону Абхазии. В Грузии продолжается спецоперация по задержанию мужчины, который захватил заложников

Второе нападение на банк Грузии: неизвестные ограбили машину инкассаторов-4

Вместе с полицейским и еще тремя заложниками злоумышленник скрылся на машине правоохранителей. Его до сих пор разыскивают.  

# Ограбление # Фотофакт

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