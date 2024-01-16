Блинкен пообещал Зеленскому поддержать Украину

Во время встречи на Давосском форуме госсекретарь США Энтони Блинкен уверил Владимира Зеленского в том, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Киев, несмотря на споры в Конгрессе США вопроса о выделении Украине нового финансирования. Об этом пишет РИА Новости.

Однако представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США больше не располагают необходимыми средствами для продолжения оказания поддержки Украине, а новые пакеты помощи требуют одобрения Конгрессом нового финансирования.

Ранее Кремль уже выражал свое несогласие с НАТО по вопросу поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для РФ.

