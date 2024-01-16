Трамп выиграл внутрипартийные выборы в Айове

Экс-президент США Дональд Трамп всерьез намерен вновь стать хозяином Белого дома. Несмотря на многочисленные скандалы, суды и запреты двух штатов баллотироваться на пост главы государства, он очень активно вступил в предвыборную борьбу. Более того, его рейтинг среди американцев растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп одержал убедительную победу на внутрипартийных республиканских выборах в Айове, набрав более половины голосов. Этот впечатляющий отрыв позволит ему закрепить статус бесспорного фаворита от партии на выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Событие шумно отметили праздничным митингом, на котором бывший американский лидер поблагодарил всех за отданные ему голоса и даже дал первое предвыборное обещание – вновь сделать США великой страной.

Дональд Трамп, экс-президент США:

Американцы хотят видеть только одно. Они хотят, чтобы наша страна вернулась. Они смущены тем, что происходит. Над нашей страной смеются во всем мире и смеются над нами. И люди хотят, чтобы Америка снова стала великой. Это очень важно. Сделайте Америку снова такой. Америка прежде всего. Это самое главное.

Впрочем, эта победа Трампу досталась довольно легко. Подавляющее число республиканцев штата являются его сторонниками. Согласно данным соцопросов, более половины из них убеждены, что он на самом деле победил на президентских выборах 2020 года. Свыше 70 % считают, что Трамп может победить Джо Байдена на выборах 2024-го.