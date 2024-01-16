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Депутаты ПиС сорвали заседание польского Сейма

16 января 2024 13:53
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Заседание польского Сейма было сорвано парламентариями – представителями партии «Право и справедливость». Сразу после его начала они встали с мест и стали скандировать «Свободу депутатам!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты ПиС сорвали заседание польского Сейма-1

Причиной демарша стал арест экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Представители ПиС потребовали выпустить их и вернуть депутатские полномочия.

Депутаты ПиС сорвали заседание польского Сейма-4

Политиков задержали 9 января прямо в президентском дворце, куда они прибыли по приглашению Анджея Дуды. В 2015 году Каминьского и Вонсика признали виновными в превышении полномочий, но президент амнистировал обоих. Однако нынешние польские власти, да и суд, настаивают, что такого права у Дуды не было, поскольку он объявил о помиловании до окончательного решения суда. В связи с этим бывших руководителей МВД отправили за решетку. Нынешняя акция депутатов стала ярким показателем разрастающегося политического кризиса в Польше.

# Международная политика # Мариуш Каминьский # Мачей Вонсик # Новости Польши

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