Депутаты ПиС сорвали заседание польского Сейма

Заседание польского Сейма было сорвано парламентариями – представителями партии «Право и справедливость». Сразу после его начала они встали с мест и стали скандировать «Свободу депутатам!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политиков задержали 9 января прямо в президентском дворце, куда они прибыли по приглашению Анджея Дуды. В 2015 году Каминьского и Вонсика признали виновными в превышении полномочий, но президент амнистировал обоих. Однако нынешние польские власти, да и суд, настаивают, что такого права у Дуды не было, поскольку он объявил о помиловании до окончательного решения суда. В связи с этим бывших руководителей МВД отправили за решетку. Нынешняя акция депутатов стала ярким показателем разрастающегося политического кризиса в Польше.