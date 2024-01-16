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ЕС проведет аудит поставленного Украине оружия

16 января 2024 13:52
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В Брюсселе начался пересмотр количества вооружений, поставленных Украине странами ЕС, после того как стало известно, что некоторые государства могли бы поставить больше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Аудит проводится Европейской службой внешних действий (EEAS), а его итоги планируется предоставить на саммите ЕС 1 февраля. Некоторые государства уже выразили свое несогласие с проведением аудита. Это решение было принято сразу после того, как канцлер Германии Олаф Шольц потребовал подсчитать и сопоставить военные поставки стран ЕС в Украину.

Также Шольц обратился к странам ЕС с призывом усилить военную помощь Украине, как это сделала Германия. В то же время Россия заявила, что военная помощь Запада Украине только усугубляет конфликт.

# Оружие и боеприпасы

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