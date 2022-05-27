Необходимо разработать долгосрочные средства борьбы с нищетой. В Литве растёт уровень бедности

Как сообщил Департамент статистики, в 2021 году в этой категории оказались более полумиллиона человек. А за чертой нищеты – около 110 тысяч жителей страны. До конца 2022 года ситуация в лучшую сторону точно не изменится. Поэтому министр труда и соцзащиты призвала принять срочные меры. По ее мнению, необходимо разработать долгосрочные средства борьбы с нищетой. Например, индексировать пенсии, но на это у государства вряд ли хватит средств.