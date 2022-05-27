Прямой эфир

Необходимо разработать долгосрочные средства борьбы с нищетой. В Литве растёт уровень бедности

27 мая 2022 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В Литве растет уровень бедности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимо разработать долгосрочные средства борьбы с нищетой. В Литве растёт уровень бедности-1

Как сообщил Департамент статистики, в 2021 году в этой категории оказались более полумиллиона человек. А за чертой нищеты – около 110 тысяч жителей страны. До конца 2022 года ситуация в лучшую сторону точно не изменится. Поэтому министр труда и соцзащиты призвала принять срочные меры. По ее мнению, необходимо разработать долгосрочные средства борьбы с нищетой. Например, индексировать пенсии, но на это у государства вряд ли хватит средств.

# Экономический кризис # Моника Навицкене # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за экономического кризиса во Франции стали массово скупать продукты с истекающим сроком годности
27 мая 2022 10:44

Из-за экономического кризиса во Франции стали массово скупать продукты с истекающим сроком годности

Французские медработники не довольны условиями труда. В Париже прошла акция протеста
27 мая 2022 09:04

Французские медработники не довольны условиями труда. В Париже прошла акция протеста

В Испании на заводе по производству биодизеля произошёл взрыв. Два человека погибли
27 мая 2022 09:02

В Испании на заводе по производству биодизеля произошёл взрыв. Два человека погибли