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МИД РФ: Россия не собирается размещать ядерное оружие в других странах

01 февраля 2024 14:51
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у РФ нет намерения разместить свое ядерное оружие в других странах, помимо Беларуси. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул всю ответственность Москвы и отметил, что в то время, как НАТО проводит объединенные ядерные миссии на территориях разных стран, Россия вместе с Беларусью действует в рамках единого Союзного государства.

Также Рябков выразил озабоченность в связи с планами Вашингтона и западной группировки по переносу этой практики в Азиатско-Тихоокеанский регион.

# Оружие и боеприпасы

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