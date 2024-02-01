МИД РФ: Россия не собирается размещать ядерное оружие в других странах

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у РФ нет намерения разместить свое ядерное оружие в других странах, помимо Беларуси. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул всю ответственность Москвы и отметил, что в то время, как НАТО проводит объединенные ядерные миссии на территориях разных стран, Россия вместе с Беларусью действует в рамках единого Союзного государства.

Также Рябков выразил озабоченность в связи с планами Вашингтона и западной группировки по переносу этой практики в Азиатско-Тихоокеанский регион.