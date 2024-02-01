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В Германии из-за забастовки отменено более тысячи авиарейсов

01 февраля 2024 13:47
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Более тысячи рейсов отменено в Германии из-за масштабной забастовки сотрудников аэропортов. Перестали взлетать самолеты во всех крупных городах, таких как Бремен, Ганновер, Кельн, Дюссельдорф, Дрезден и Франкфурт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии из-за забастовки отменено более тысячи авиарейсов-1

Авиакомпании предупреждают людей о возможных перебоях в работе и призывают их сдать билеты. Стачка, как предполагается, может затронуть как минимум 200 тысяч пассажиров, но, скорее всего, это количество будет в несколько раз больше. Нормальные полеты станут невозможными до пятницы.

Причиной транспортного коллапса стал невыход на работу 25 тысяч сотрудников службы безопасности аэропортов, которые требуют повышения зарплаты, а также увеличения премий и оплаты сверхурочных.

# Забастовка # Новости Германии

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