В Германии из-за забастовки отменено более тысячи авиарейсов

Более тысячи рейсов отменено в Германии из-за масштабной забастовки сотрудников аэропортов. Перестали взлетать самолеты во всех крупных городах, таких как Бремен, Ганновер, Кельн, Дюссельдорф, Дрезден и Франкфурт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакомпании предупреждают людей о возможных перебоях в работе и призывают их сдать билеты. Стачка, как предполагается, может затронуть как минимум 200 тысяч пассажиров, но, скорее всего, это количество будет в несколько раз больше. Нормальные полеты станут невозможными до пятницы.

Причиной транспортного коллапса стал невыход на работу 25 тысяч сотрудников службы безопасности аэропортов, которые требуют повышения зарплаты, а также увеличения премий и оплаты сверхурочных.