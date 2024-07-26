Бездомные и скудные условия прибывания – как Париж встретил спортсменов Олимпийских игр?

До официального открытия летней Олимпиады в Париже остаются даже не часы – считаные минуты. Но праздник спортивного единства провалился даже не начавшись. Построив наполеоновские планы, Макрон и его правительство не только не смогло реализовать задуманное, но и обратило в ужас спортсменов со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В олимпийской деревне атлетов ждали мусор, бездомные и скудные условия прибывания. Местные власти решили, что комфорт участников Игр не является приоритетом. Выполненные в стиле минимализма комнаты ошарашили спортсменов настолько, что их олимпийские комитеты начали отправлять в деревню вещи. Например, Великобритания отправила своей сборной 400 матрасов, так как выданные в Париже сделаны из пенопласта. Проблемы у властей остаются и с местными жителями. Парижане массово саботируют Игры.

На кадрах видно, как работники пятизвездочного отеля, в котором разместилась делегация МОК на время проведения Олимпиады, устроили забастовку. Они выстроились в коридорах гостиницы, так как из-за проведения Игр многие льготы и социальные выплаты в целях экономии были отменены, а количество рабочих часов, наоборот, увеличилось. Движение поездов во Франции после атаки вандалов будет восстановлено только 29 июля – подробности здесь.