WSJ: Трамп может предложить Украине программу помощи на $500 млрд

Экс-лидер Штатов Дональд Трамп может выдвинуть предложение о предоставлении Украине кредита в размере 500 миллиардов долларов в рамках плана по закупке американского оружия и победы над Россией. Об этом пишут в статье для WSJ бывший госсекретарь Майк Помпео и исполнительный директор лоббистской компании BGR Group Дэвид Урбан, пишет РИА Новости.

По мнению авторов, вместо того чтобы нагружать американских плательщиков, Украине следует позволить занимать столько средств, сколько ей необходимо для покупки оружия.

План также призывает к снятию ограничений на тип оружия, которое может получить и использовать Украина. Помпео и Урбан уверяют, что такой подход в совокупности с введением санкций против России, укреплением оборонной отрасли США и увеличением военных расходов стран НАТО до трех процентов ВВП определит сроки разрешения конфликта и позволит немедленно положить ему конец.

Тем временем президент России Владимир Путин выдвинул мирные предложения по разрешению конфликта, которые предусматривают признание Крыма и ряда регионов частью России, демилитаризацию Украины и отмену антироссийских санкций.