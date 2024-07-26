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Подоляк заявил, что мирное соглашение с РФ грозит заморозкой конфликта

26 июля 2024 14:31
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк настроен против заключения мирного соглашения с Россией, рассматривая его как «сделку с дьяволом» и возможную заморозку конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Киев, несмотря даже на заявления о готовности вести переговоры, утверждает, что такой готовности со стороны Москвы не видит.

В Кремле рассчитывают на разъяснения. При этом российский лидер Владимир Путин предлагал мирное завершение конфликта, но его условия были отвергнуты офисом Зеленского.

# Международная политика

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