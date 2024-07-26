Сотрудники парижского отеля, принимающего МОК, бастуют из-за зарплаты

Сотрудники парижского отеля Hotel du Collectionneur начали забастовку, требуя повысить заработную плату, которая не менялась уже семь лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.



Отель был заказан Международным Олимпийским комитетом (МОК) для Олимпиады за 22 миллиона евро. Персонал отеля выразил свое неудовольствие, выйдя на улицу с табличками.

Однако, несмотря на это, руководство отеля уверяет, что его работа не будет нарушена. Торжественное открытие Олимпиады состоится 26 июля, а непосредственно сами игры продолжатся до 11 августа.

МОК допустил российских спортсменов к играм, они выступят в нейтральном статусе. В Париже будут соревноваться 15 россиян, представляющих пять видов спорта.