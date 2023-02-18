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Белорусские спасатели вернулись из Турции. В зоне бедствия они работали 10 дней

18 февраля 2023 10:15
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Миссия белорусского спецотряда «ЗУБР» в Турции завершена. Наши спасатели вернулись на родину спустя 10 дней интенсивной работы в зоне бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спасатели вернулись из Турции. В зоне бедствия они работали 10 дней-1

По поручению Президента помощь в разборе завалов и поисках выживших в городе Кахраманмараш турецким коллегам оказывали 64 сотрудника МЧС Беларуси, а также кинологи. Уже в первые сутки работы на месте наши спасатели извлекли из-под рухнувшего здания пострадавшую женщину. Всего за время поисковых работ участники спецотряда «ЗУБР» спасли 6 человек. Среди них были и те, кто провел в каменной ловушке более восьми дней.

К слову, благодаря поддержке наших дипломатов вместе со спасателями из Турции на родину вернулись белорусские семьи. Среди них четыре женщины и девять детей. Подробнее здесь.

Белорусские спасатели вернулись из Турции. В зоне бедствия они работали 10 дней-4

В пострадавших от землетрясения странах продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий разрушительного удара стихии. Природный катаклизм унес жизни десятков тысяч людей и нанес странам колоссальный ущерб.

Белорусские спасатели вернулись из Турции. В зоне бедствия они работали 10 дней-7

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# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

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