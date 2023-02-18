Белорусские спасатели вернулись из Турции. В зоне бедствия они работали 10 дней

Миссия белорусского спецотряда «ЗУБР» в Турции завершена. Наши спасатели вернулись на родину спустя 10 дней интенсивной работы в зоне бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Президента помощь в разборе завалов и поисках выживших в городе Кахраманмараш турецким коллегам оказывали 64 сотрудника МЧС Беларуси, а также кинологи. Уже в первые сутки работы на месте наши спасатели извлекли из-под рухнувшего здания пострадавшую женщину. Всего за время поисковых работ участники спецотряда «ЗУБР» спасли 6 человек. Среди них были и те, кто провел в каменной ловушке более восьми дней.

К слову, благодаря поддержке наших дипломатов вместе со спасателями из Турции на родину вернулись белорусские семьи. Среди них четыре женщины и девять детей. Подробнее здесь.