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В Германии растёт уровень преступности – за 2024-й нелегалы совершили в стране 513 убийств

21 сентября 2024 16:45
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Рост уровня преступности фиксируют в ФРГ. Власти связывают происходящее с рекордным количеством прибывших мигрантов. Приезжая в Германию, они устанавливают свои порядки, которые зачастую идут в разрез с общепринятыми нормами и даже Уголовным кодексом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии растёт уровень преступности – за 2024-й нелегалы совершили в стране 513 убийств-2

Только за год нелегалы совершили в стране 513 убийств. Нападений с ножом зафиксировано 22 тысячи. Число правонарушений увеличивается соразмерно с числом въезжающих мигрантов. Многие из них впоследствии становятся членами террористических ячеек. Другие зарабатывают на жизнь грабежами и нападениями. 2023-й установил рекорд по числу правонарушений в стране. Но, судя по данным статистики, уже в 2024 году показатель может быть превышен. В целях безопасности власти ФРГ приняли решение восстановить контроль на всех сухопутных границах. Мера направлена на решение миграционного кризиса и предотвращение преступлений. Действовать нововведение будет как минимум полгода. Не исключено, что позже контроль будет продлен.

# Международная политика

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