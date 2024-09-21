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В магазинах США участились кражи

21 сентября 2024 16:44
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В США участились налеты на магазины. Минувшей ночью атаке злоумышленников подвергся супермаркет в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В магазинах США участились кражи-2

Поживиться таким образом решили молодые люди. Около 50 подростков на велосипедах устроили настоящий хаос и перепугали сотрудников. Полки магазина перевернуты, продукты лежат под ногами. Сколько удалось вынести злоумышленникам, пока неизвестно. Подсчитывать ущерб хозяевам придется еще долго. Удивительно, что несмотря на количество нападавших, полиция не задержала ни одного из них, всем удалось скрыться с места преступления. США переживает настоящий бум грабежей. Магазины стараются защитить свой товар от недобросовестных покупателей, но зачастую сделать это не удается, что влечет за собой все новые расходы. Воровство обходится американским розничным торговцам примерно в 50 миллиардов долларов в год.

# Международная политика

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