У Скорпионов – прайм-эра в финансах, Козероги летят на море! Гороскоп на сентябрь для всех знаков

Не за горами начало осени, а значит – самое время узнать, что готовят звезды в сентябре для каждого знака зодиака. В сентябре 2026 года нас ждут сразу два затмения – одно солнечное и одно лунное. Какие перемены несут такие астрологические явления – читайте в материале.

ОВНЫ

Сентябрь для Овнов – время риска и авантюр. Рабочие обязанности могут встать на первый план в начале месяца. Будьте осторожны с деловыми предложениями, но не упускайте возможность показать свой потенциал.

В конце месяца, в 20-х числах сентября, на первый план выходят темы партнерства, взаимодействия с окружением и семьи. Для пар сентябрь может стать проверкой на прочность, а одиночки, вполне вероятно, столкнутся с человеком из прошлого.

ТЕЛЬЦЫ

Тельцы, синоним которым – стабильность и устойчивость, в сентябре могут начать усиленно обращать внимание на свое ментальное состояние и настройку внутреннего мира. На работе будете ловить дзен, спокойно планировать и постепенно решать задачи, которые накоплены в рабочих чатах.

В личных отношениях – тоже гармония. В середине сентября у Тельцов, которые находятся в паре, – дни полного взаимопонимания и коннекта со второй половинкой.

А еще звезды советуют обратить внимание на отдых и избегать эмоционального переутомления.

БЛИЗНЕЦЫ

Чтобы быть в ресурсе в сентябре, Близнецам важно периодически устраивать информационный детокс и побольше отдыхать. Месяц может принести много рабочих задач. Не откладывайте важное, но держите под контролем нагрузку – и будет вам счастье.

Что же готовят звезды на личном фронте? Одинокие Близнецы могут встретить свою судьбу – вам будет легко начинать знакомства в сентябре.

РАКИ

Астрологи советуют Ракам готовиться к полнолунию 26 сентября – оно может сильно повлиять на настроение и эмоциональную чувствительность.

В первой декаде месяца позвольте себе побыть немного эгоистичными – самое время сосредоточиться на своем благополучии, не испытывая чувства вины.

Помните про личные границы при решении вопросов в отношениях с партнером и не накапливайте обиды – ваше настроение в сентябре сильнее обычного повлияет на исход событий.

ЛЬВЫ

Активная и насыщенная жизнь ждет Львов в конце сентября – вы можете отправиться в поездки, будете часто общаться с людьми в рамках работы.

В личной жизни звезды обещают искру, бурю и безумие в середине сентября. Поэтому будьте осторожны – первый месяц осени может стать проверкой на прочность и подбросить-таки эпатажную личность в ваши и так насыщенные будни.

ДЕВЫ

Девы, Солнце до 23 сентября – в вашем знаке зодиака, поэтому сентябрь станет одним из самых продуктивных и насыщенных в 2026 году. Порядок и дисциплина – и так ваши темы, но под знаком Солнца они усилятся на х10!

ВЕСЫ

Астрологи советуют приготовиться Весам в первой половине сентября к решению рабочих задач. На работе не стесняйтесь проявлять инициативу и предлагать нестандартные решения. В 20-х числах фокус сместится на личные отношения. При обсуждении вопросов со своей половинкой оставайтесь спокойными, взвешивайте каждое слово.

СКОРПИОНЫ

Сентябрь – время грандиозных изменений для Скорпионов! Личная жизнь, финансы – приготовьтесь к развороту на 180 градусов в этих сферах.

Хорошее время для смены имиджа и поездки на море. Уделите внимание качеству отдыха и психологическому равновесию.

А вот в профессиональных вопросах не торопитесь с принятием решений. Избегайте ссор и конфликтов на рабочем месте.

СТРЕЛЬЦЫ

Стрельцы в сентябре 2026 года могут частенько выходить из зоны комфорта. Научитесь структурировать свои планы и вернитесь к задачам, которые отложили в долгий ящик. Не бойтесь осваивать новые компетенции. Способность адаптироваться сыграет вам только на руку!

В отношениях волны утихнут ближе к 20-м числам сентября. К концу месяца станет проще договариваться с партнером, не рубить с плеча и находить баланс.

КОЗЕРОГИ

Козероги с большой долей вероятности могут отправиться в сентябре в долгожданное путешествие. Судя по звездным прогнозам, оно будет незабываемым. Бархатный сезон ваш!

Вселенная напоминает о ретроградном Сатурне (с 26 июля по 10 декабря), который может оказать влияние на ваш знак и подтолкнуть к пересмотру важных карьерных решений. Профессиональные вопросы – тоже в топе в сентябре у Козерогов.

ВОДОЛЕИ

В первой половине месяца звезды предсказывают Водолеям встречи с творческими людьми, но будьте готовы, что от них могут поступить безумные идеи.

Под воздействием ретроградного Урана вы можете пересмотреть приоритеты и резко поменять свои планы. Не принимайте импульсивных решений на работе.

РЫБЫ

Избегайте неопределенности в рабочих вопросах, спокойно анализируйте ситуацию, прежде чем рисковать и делать поспешные шаги. В финансах будет все стабильно, главное – доверяйте себе.

Сентябрь – отличный месяц в отношениях с любимыми. Кстати, в это время вы можете чувствовать особую потребность в поддержке.

Фото: pinterest