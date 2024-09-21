Прямой эфир

Минобороны РФ: российские войска нанесли удар по объектам энергетики Украины

21 сентября 2024 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российские ракеты и беспилотники нанесли удары по энергетическим объектам, объектам по производству дронов и местам базирования ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со Минобороны РФ.

Все цели достигнуты. Ночью в ряде регионов Украины было объявлено воздушную тревогу, прогремели взрывы. Минэнерго Украины сообщило, что в Днепропетровской области была повреждена подстанция. 

Российские силы регулярно наносят удар по объектам и объектам инфраструктуры ВСУ в качестве ответа на атаки на мирные цели. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносили ударов по жилым домам и социальным учреждениям.

# Армия

Другие новости рубрики

Все новости
Роспотребнадзор сообщил о новом штамме COVID-19
21 сентября 2024 15:09

Роспотребнадзор сообщил о новом штамме COVID-19

В Украине хотят уволить главу ГУР и министра обороны Украины
21 сентября 2024 14:42

В Украине хотят уволить главу ГУР и министра обороны Украины

Армия обороны Израиля ликвидировала одного из командиров «Хезболлы»
21 сентября 2024 13:52

Армия обороны Израиля ликвидировала одного из командиров «Хезболлы»