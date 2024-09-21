Минобороны РФ: российские войска нанесли удар по объектам энергетики Украины

Российские ракеты и беспилотники нанесли удары по энергетическим объектам, объектам по производству дронов и местам базирования ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со Минобороны РФ.

Все цели достигнуты. Ночью в ряде регионов Украины было объявлено воздушную тревогу, прогремели взрывы. Минэнерго Украины сообщило, что в Днепропетровской области была повреждена подстанция.

Российские силы регулярно наносят удар по объектам и объектам инфраструктуры ВСУ в качестве ответа на атаки на мирные цели. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносили ударов по жилым домам и социальным учреждениям.