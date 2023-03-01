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Польша обязала беженцев из Украины платить за размещение в центрах проживания с 1 марта

01 марта 2023 14:44
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Украинские беженцы, которые находятся на польской территории, теперь должны будут платить за свое пребывание в центрах проживания. Такую информацию приводит БЕЛТА со ссылкой на Interia. 

Польша обязала беженцев из Украины платить за размещение в центрах проживания с 1 марта-1

Сообщается, что в стране находятся свыше миллиона беженцев из Украины, под нововведение попадают восемьдесят тысяч украинцев, находящихся в центрах проживания. 

Заместитель главы МВД, полномочный представитель правительства по вопросам беженцев из Украины Павел Шефернакер прокомментировал ситуацию. По его словам, данная мера вынудит беженцев трудоустраиваться. Он также отметил, что есть категории людей, на которых нововведение не распространяется. Речь идет о несовершеннолетних, инвалидах, беременных женщинах и семьях, где есть дети до года.  

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# Международная политика # Фотофакт

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