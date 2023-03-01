После железнодорожной катастрофы в Греции объявлен трёхдневный траур

Новости Греции. МИД Беларуси выясняет, есть ли среди пострадавших в крупной железнодорожной катастрофе в Греции граждане нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате столкновения пассажирского и грузового поездов там, по уточненным данным, погибли 36 человек. Еще 85 получили ранения. В стране объявлен трехдневный траур.

На месте происшествия продолжаются масштабные работы по разбору завалов. В них задействованы более 200 человек. Из-за ЧП отменено движение поездов по 14 направлениям. Когда оно возобновится, никто не может сказать даже приблизительно. Необходимо убрать множество вагонов, которые от мощного удара были искорежены, серьезно повреждены железнодорожные пути.