После железнодорожной катастрофы в Греции объявлен трёхдневный траур
Новости Греции. МИД Беларуси выясняет, есть ли среди пострадавших в крупной железнодорожной катастрофе в Греции граждане нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате столкновения пассажирского и грузового поездов там, по уточненным данным, погибли 36 человек. Еще 85 получили ранения. В стране объявлен трехдневный траур.
На месте происшествия продолжаются масштабные работы по разбору завалов. В них задействованы более 200 человек. Из-за ЧП отменено движение поездов по 14 направлениям. Когда оно возобновится, никто не может сказать даже приблизительно. Необходимо убрать множество вагонов, которые от мощного удара были искорежены, серьезно повреждены железнодорожные пути.
Поздно вечером 28 февраля по не выясненным пока причинам пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, на высокой скорости столкнулся с грузовым составом недалеко от города Лариса на востоке страны. Как сообщили в греческой пожарной службе, эта катастрофа стала самой смертоносной за последние десятилетия.
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