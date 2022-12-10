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Бельгийцы отказываются от картофеля фри – по ценам сильно ударило подорожание масла и электроэнергии

10 декабря 2022 08:48
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Новости Бельгии. Инфляция нарушает планы жителей Бельгии, люди отказываются от любимой закуски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаменитый картофель фри – визитная карточка бельгийской торговли, в стране даже существует праздник, посвященный этому блюду.  

Бельгийцы отказываются от картофеля фри – по ценам сильно ударило подорожание масла и электроэнергии-1

Но в последнее время продажи упали из-за подорожания. Производители продукта считают, что вскоре бельгийцы сильно снизят его потребление, так как на итоговой цене отразились 25-процентное подорожание масла и, конечно, затраты на оплату электроэнергии.  

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# Экономический кризис # Марина Кишкурно # Новости Бельгии # Фотофакт

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