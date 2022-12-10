Бельгийцы отказываются от картофеля фри – по ценам сильно ударило подорожание масла и электроэнергии

Новости Бельгии. Инфляция нарушает планы жителей Бельгии, люди отказываются от любимой закуски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаменитый картофель фри – визитная карточка бельгийской торговли, в стране даже существует праздник, посвященный этому блюду.

Но в последнее время продажи упали из-за подорожания. Производители продукта считают, что вскоре бельгийцы сильно снизят его потребление, так как на итоговой цене отразились 25-процентное подорожание масла и, конечно, затраты на оплату электроэнергии.