Байден заявил, что выходит из президентской гонки

Действующий президент США заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. При этом Джо Байден намерен дослужить свой текущий срок до конца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более подробно рассказать о своем решении он пообещал в обращении к нации на этой неделе. Байден также поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост.

Американские СМИ сходятся во мнении, что нынешний глава Белого дома неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а после мероприятия в объектив телекамер попал момент, когда супруга помогала ему спуститься с лестницы. На этом фоне среди демократов стали все чаще звучать призывы выдвинуть другого кандидата. Все решится на съезде Демократической партии, который пройдет в августе в Чикаго.