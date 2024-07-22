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Байден заявил, что выходит из президентской гонки

22 июля 2024 06:32
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Действующий президент США заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. При этом Джо Байден намерен дослужить свой текущий срок до конца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден заявил, что выходит из президентской гонки-1

Более подробно рассказать о своем решении он пообещал в обращении к нации на этой неделе. Байден также поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост.

Американские СМИ сходятся во мнении, что нынешний глава Белого дома неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а после мероприятия в объектив телекамер попал момент, когда супруга помогала ему спуститься с лестницы. На этом фоне среди демократов стали все чаще звучать призывы выдвинуть другого кандидата. Все решится на съезде Демократической партии, который пройдет в августе в Чикаго.

Выборы президента США должны состояться 5 ноября.

# Выборы в США # Джо Байден # Новости США

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