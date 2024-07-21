Покушение на Трампа – переломный момент в избирательной кампании США? Вот что думают эксперты

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия): В какой-то степени переломный. Другое дело, что нужно понимать, что до выборов еще четыре месяца и многое может поменяться. Новостной фон, новостной цикл в Соединенных Штатах настолько безумный, что пройдет еще один-полтора месяца и многие уже забудут про это самое покушение, потому что будет уже несколько иная повестка. Но прямо сейчас покушение повлияло на многие события. Думаю, что избрание, например, Джей Ди Вэнса, кандидата в вице-президенты у Трампа, напрямую связано с этим покушением. И то, что мы наблюдаем вокруг Байдена, и что, возможно, теоретически поможет ему все-таки удержаться на своем посту кандидата от Демократической партии на этих выборах, тоже может быть связано с этим покушением.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Я абсолютно поддерживаю Малека. Единственное, хотелось бы добавить, что история Соединенных Штатов Америки знает уже случай, когда было покушение на кандидата в президенты. Это 1912 год, если я не ошибаюсь, Теодор Рузвельт.

Анатолий Булавко: Это именно классический пример Теодора Рузвельта, когда, к сожалению для него, это покушение никак не повлияло на результат предвыборной гонки. В данном конкретном случае абсолютно, еще раз подчеркну, соглашусь с Малеком. Еще слишком много времени до выборов. А зная пропагандистскую машину Соединенных Штатов Америки, даже поверхностно, можно себе представить, какие за это время будут ресурсы вложены, чтобы этот конкретный факт ушел в небытие.

Джон Вароли, американский политолог, бывший журналист The New York Times:

Неделю назад я сказал бы вам, что Байден выиграет очень легко эти выборы просто потому, что все ресурсы находятся в руках демократов, в руках Белого дома. Все финансовые ресурсы, секретные службы, военные, массовые технологические компании, массмедиа – все ресурсы сосредоточены в руках Белого дома. И это могло бы гарантировать им победу в ноябре. И, насколько мы знаем, они могут сфальсифицировать результаты, если им это понадобится. Но сейчас, после покушения, мы увидим существенные изменения. И у Трампа есть существенная возможность победы в ноябре.

Но, если он одержит победу в ноябре, то он не войдет в Белый дом живым. Его убьют, он не сможет войти в Белый дом в январе. Почему? Потому что если он войдет в Белый дом, если он станет президентом, то он просто их всех посадит в тюрьму. Это вопрос выживания. То есть им нужно или уничтожить Трампа, или Трамп уничтожит олигархов. Но, конечно же, демократы будут использовать все ресурсы, которые им доступны, чтобы победить в ноябре. Но если Трамп победит, он не войдет живым в Белый дом.