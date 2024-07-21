«Политика решается за кулисами». Бывший журналист NYT назвал единственный способ спасти Америку

Джон Вароли, американский политолог, бывший журналист The New York Times:

Пожалуйста, помните, что эти выборы – это просто показуха. Политика решается за кулисами. Олигархи могут выкупить любого политика – Трампа, Вэнса. Это не проблема. Такие американцы, как я, мы хотим просто вернуть нашу американскую республику. Мы понимаем, что наши элиты хотят создать всемирную империю. Это важно понимать. И единственный способ это прекратить, вернуть американскую республику – если мир объединится против Соединенных Штатов и остановит наших олигархов. Понимаю, что это странно. Я, американец, говорю вам объединиться против нас и остановить наше правительство, элиты. Но это единственный способ спасти Америку и мир – остановить американскую олигархию.

Возможный вице-президент США призвал американские власти прекратить кровопролитие.