Трамп: Байден не дотянет до президентских выборов США 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью, опубликованном в социальной сети X, заявил, что его преемник Джо Байден не доживет до президентских выборов 2024 года, пишет РИА Новости.

«Думаю, он слабее разумом, чем физически. А физически он не совсем триатлонист, да вообще никакой не спортсмен», – добавил Трамп.

Экс-президент полагает, что американский лидер слаб абсолютно по всем параметрам и не может оторвать ноги от пола. Байден стал самым возрастным в истории США президентом. Ему 80 лет, Трампу – 77 лет.