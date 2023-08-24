Прямой эфир

Трамп: Байден не дотянет до президентских выборов США 2024 года

24 августа 2023 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью, опубликованном в социальной сети X, заявил, что его преемник Джо Байден не доживет до президентских выборов 2024 года, пишет РИА Новости.

«Думаю, он слабее разумом, чем физически. А физически он не совсем триатлонист, да вообще никакой не спортсмен», – добавил Трамп.

Экс-президент полагает, что американский лидер слаб абсолютно по всем параметрам и не может оторвать ноги от пола. Байден стал самым возрастным в истории США президентом. Ему 80 лет, Трампу – 77 лет.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Головченко вылетел в Армению на заседание Евразийского межправительственного совета
24 августа 2023 07:45

Роман Головченко вылетел в Армению на заседание Евразийского межправительственного совета

Названы сразу 5 стран, которые станут новыми участниками БРИКС
24 августа 2023 07:38

Названы сразу 5 стран, которые станут новыми участниками БРИКС

Под Тверью разбился самолет, среди пассажиров значился Евгений Пригожин
24 августа 2023 07:37

Под Тверью разбился самолет, среди пассажиров значился Евгений Пригожин