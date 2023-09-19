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Байден опять назвал Владимира Путина диктатором

19 сентября 2023 08:06
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Президент США Джо Байден на одном из мероприятий в Нью-Йорке назвал президента России Владимира Путина «диктатором». Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что не будет выступать в поддержку таких руководителей, в отличие от экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Байден считает, что он склоняется перед Россией. Лидер Америки особо подчеркнул, что не станет этого делать в том случае, если будет переизбран на новый срок.

Ранее Путин уже реагировал на подобные заявления Байдена, говоря, что «кто как обзывается, тот так и называется».

# Международная политика # Владимир Путин # Джо Байден

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