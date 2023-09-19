В Белом доме сообщили о прогрессе в контрнаступлении ВСУ

Контрнаступление ВС Украины прогрессирует. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, информирует РИА Новости.

Сообщается, что Кирби не предоставил данных, на которых основана эта информация. Но он отметил, что американский лидер Джо Байден ждет отчета о ситуации на поле боя от украинского президента Владимира Зеленского во время предстоящей встречи в Вашингтоне. Она пройдет уже в этот четверг, 21 сентября.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск высказался о показателях украинского контрнаступления. По его мнению, Киев потерял слишком много людей, а продвижения на фронте нет. В последнее время все чаще в зарубежных СМИ появляются сообщения о недовольстве союзников Киева на фоне того, как продвигается контрнаступ ВСУ.

Контрнаступательная операция ВС Украины стартовала 4 июня. Минобороны РФ заявляет о катастрофических потерях за это время со стороны противника как в живой силе, так и технике. Поставленных целей Украина не достигла, отмечают в РФ.