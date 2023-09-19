В пострадавшей от наводнения Ливии вспыхнули антиправительственные выступления

Новости Ливии. В Ливии, которая до сих пор не может оправиться от разрушительного наводнения, вспыхнули антиправительственные выступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Дерны, которая почти полностью уничтожена стихией, собрались тысячи людей, чтобы потребовать от властей срочно организовать помощь всем пострадавшим. В городе возник гуманитарный кризис. Вода разрушила инфраструктуру, десятки тысяч человек остались без крыши над головой, не хватает лекарств и предметов первой необходимости. При этом, по мнению протестующих, правительство оставило их один на один с проблемами.