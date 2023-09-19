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Франция разрешит въезд авто с российскими номерами

19 сентября 2023 07:30
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Франция не имеет планов по запрету на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, даже несмотря на изменения в порядке въезда, которые ввели некоторые государства, например, Финляндия и Польша. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из разъяснений Еврокомиссии, теперь санкции ЕС распространяются на автомобили, регистрируемые в России, что сужает возможности россиян въезжать в ЕС на личных автомобилях. Это стало причиной того, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша наложили запрет на въезд машин с российскими номерами. Постоянное представительство РФ при ЕС выразило озабоченность по поводу возможного изъятия личных вещей россиян на границе.

# Международная политика

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