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Байден анонсировал очередной пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов

21 мая 2023 10:57
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Президент США Джо Байден объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники, пишет ТАСС. Об этом было заявлено во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии. 

Ранее в статье издания Politico сообщалось, что Байден намерен направить Украине новый пакет военной помощи в размере 375 миллионов долларов, в который будут включены артснаряды, бронетехника и средства противотанковой обороны. 

Встреча на высшем уровне G7 проходит в Хиросиме, на месте атомной бомбардировки 1945 года. Байден стал вторым американским президентом, посетившим Хиросиму. Однако он не намерен извиняться за атомную бомбардировку, как и Барак Обама, который также посетил город в 2016 году.
 

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Зеленский # Барак Обама

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