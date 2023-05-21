Байден анонсировал очередной пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов

Президент США Джо Байден объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники, пишет ТАСС. Об этом было заявлено во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии.

Ранее в статье издания Politico сообщалось, что Байден намерен направить Украине новый пакет военной помощи в размере 375 миллионов долларов, в который будут включены артснаряды, бронетехника и средства противотанковой обороны.

Встреча на высшем уровне G7 проходит в Хиросиме, на месте атомной бомбардировки 1945 года. Байден стал вторым американским президентом, посетившим Хиросиму. Однако он не намерен извиняться за атомную бомбардировку, как и Барак Обама, который также посетил город в 2016 году.

