Байден поддерживает мирное урегулирование конфликта в Украине с учетом гарантий суверенитета

Президент США Джо Байден поддерживает мирное урегулирование украинского конфликта при условии территориальной целостности Украины, сообщает РИА Новости.

Во время встречи с Владимиром Зеленским на саммите G7 Байден подчеркнул, что вопрос относительно суверенитета и территориальной целостности Украины не может быть предметом обсуждения. Он также заявил о новом пакете военной помощи, который включает поставку артиллерийских боеприпасов и бронетехники.

В апреле в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином Зеленский отметил, что мир в Украине не может быть обеспечен за счет территориальных компромиссов, и заявил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года.

