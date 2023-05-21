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Байден поддерживает мирное урегулирование конфликта в Украине с учетом гарантий суверенитета

21 мая 2023 10:45
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Президент США Джо Байден поддерживает мирное урегулирование украинского конфликта при условии территориальной целостности Украины, сообщает РИА Новости.

Во время встречи с Владимиром Зеленским на саммите G7 Байден подчеркнул, что вопрос относительно суверенитета и территориальной целостности Украины не может быть предметом обсуждения. Он также заявил о новом пакете военной помощи, который включает поставку артиллерийских боеприпасов и бронетехники. 

В апреле в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином Зеленский отметил, что мир в Украине не может быть обеспечен за счет территориальных компромиссов, и заявил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года.
 

# Международная политика # Владимир Зеленский # Джо Байден

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