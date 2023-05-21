Президента Грузии Зурабишвили не будут пускать на борт самолётов авиакомпании Georgian Airways

Грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила, что президент Грузии Саломе Зурабишвили больше не будет допущена на борт их самолетов, сообщает ТАСС. Это произошло после того, как Зурабишвили объявила бойкот компании и отказалась пользоваться ее услугами. Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что компания считает Зурабишвили персоной нон грата и не позволит ей летать на своих самолетах, пока она не извинится перед грузинским народом.

Гаиашвили также заявил, что Зурабишвили никогда не поддерживала национальную авиакомпанию, и привел пример ее поездки в Париж на самолете Air France два года назад. Он утверждает, что у нее никогда не было желания помочь грузинскому авиаперевозчику.

Основатель компании также напомнил Зурабишвили, что она является потомком эмигрантов, которые покинули Грузию после установления советской власти и переехали в Париж. Гаиашвили также отметил, что не считает Зурабишвили президентом Грузии.

Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways после того, как компания начала осуществлять прямые рейсы из Тбилиси в Москву. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Georgian Airways начала прямые рейсы в Москву, а в июне в Грузию начнет летать и российская авиакомпания Red Wings.