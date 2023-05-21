Муж Дианы Гурцкой замглавы Минобрнауки Кучеренко умер в самолёте

Замглавы министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко умер в самолете 20 мая при возвращении из командировки на Кубу, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РФ.

В самолете у Петра Кучеренко резко ухудшилось состояние здоровья. Авиалайнер экстренно сел в Минеральных Водах, где врачи пытались оказать помощь заместителю министра, но, к сожалению, спасти его не удалось. О точной причине смерти пока не известно. 3 мая Кучеренко исполнилось 46 лет.