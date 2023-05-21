Прямой эфир

Муж Дианы Гурцкой замглавы Минобрнауки Кучеренко умер в самолёте

21 мая 2023 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Замглавы министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко умер в самолете 20 мая при возвращении из командировки на Кубу, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РФ.

В самолете у Петра Кучеренко резко ухудшилось состояние здоровья. Авиалайнер экстренно сел в Минеральных Водах, где врачи пытались оказать помощь заместителю министра, но, к сожалению, спасти его не удалось. О точной причине смерти пока не известно. 3 мая Кучеренко исполнилось 46 лет.

Петр Кучеренко был супругом известной российской певицы Дианы Гурцкой. 

# Некролог # Диана Гурцкая

Другие новости рубрики

Все новости
Президента Грузии Зурабишвили не будут пускать на борт самолётов авиакомпании Georgian Airways
21 мая 2023 09:44

Президента Грузии Зурабишвили не будут пускать на борт самолётов авиакомпании Georgian Airways

В Польше резко раскритиковали посла Украины за нежелание извиниться за Волынскую резню
21 мая 2023 09:15

В Польше резко раскритиковали посла Украины за нежелание извиниться за Волынскую резню

Пожары в Канаде не утихают: пострадала нефтегазовая отрасль, нанесён ущерб сельскому хозяйству
21 мая 2023 08:58

Пожары в Канаде не утихают: пострадала нефтегазовая отрасль, нанесён ущерб сельскому хозяйству