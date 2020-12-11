Прямой эфир

Азербайджан отменяет военное положение

11 декабря 2020 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Азербайджан отменяет военное положение. Решение принято парламентом и вступит в силу 12 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Напомним, военное положение в республике ввели 28 сентября – на второй день эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.  

По этой же причине в стране начал действовать комендантский час.  

Азербайджан отменяет военное положение-1

Боевые действия на спорной территории продолжались до 9 ноября. Мир в Карабахе наступил лишь после подписания соглашения при посредничестве России. 10 ноября боевые действия в регионе полностью прекратились. Пункты принятого документа постепенно выполняются.  

Читайте также:

Более 34 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

Миротворцы из России развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. В регион прибыли 60 медиков

Последний из трёх районов Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иудеи всего мира отмечают Хануку – один из главных религиозных праздников
11 декабря 2020 14:37

Иудеи всего мира отмечают Хануку – один из главных религиозных праздников

Джо Байден и Камала Харрис победили в номинации «Человек года» по версии Time
11 декабря 2020 14:28

Джо Байден и Камала Харрис победили в номинации «Человек года» по версии Time

В Албании митингующие устроили погромы. На фоне протестов министр внутренних дел подал в отставку
11 декабря 2020 12:50

В Албании митингующие устроили погромы. На фоне протестов министр внутренних дел подал в отставку