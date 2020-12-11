Азербайджан отменяет военное положение. Решение принято парламентом и вступит в силу 12 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, военное положение в республике ввели 28 сентября – на второй день эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

По этой же причине в стране начал действовать комендантский час.