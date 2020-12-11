Азербайджан отменяет военное положение. Решение принято парламентом и вступит в силу 12 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, военное положение в республике ввели 28 сентября – на второй день эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
По этой же причине в стране начал действовать комендантский час.
Боевые действия на спорной территории продолжались до 9 ноября. Мир в Карабахе наступил лишь после подписания соглашения при посредничестве России. 10 ноября боевые действия в регионе полностью прекратились. Пункты принятого документа постепенно выполняются.
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