Более 34 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

В Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 34 тысяч беженцев. 850 из них прибыли на родину за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 34 тысяч беженцев. 850 из них прибыли на родину за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переезд жителей проходит при содействии российских миротворцев, которые находятся в Карабахе в рамках соглашения о прекращении огня в регионе.
Военные восстанавливают разрушенные здания и занимаются разминированием территории. Кроме того, для помощи местному населению создан военный госпиталь. Ведется сбор данных о пропавших без вести участниках конфликта. С начала работы горячей линии поступило около 250 звонков.
Напомним, соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было подписано 9 ноября Москвой, Арменией и Азербайджаном. Все пункты документа постепенно выполняются. В регионе наступил долгожданный мир.