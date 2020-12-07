Более 34 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

В Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 34 тысяч беженцев. 850 из них прибыли на родину за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переезд жителей проходит при содействии российских миротворцев, которые находятся в Карабахе в рамках соглашения о прекращении огня в регионе.

Военные восстанавливают разрушенные здания и занимаются разминированием территории. Кроме того, для помощи местному населению создан военный госпиталь. Ведется сбор данных о пропавших без вести участниках конфликта. С начала работы горячей линии поступило около 250 звонков.