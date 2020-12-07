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Более 34 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

07 декабря 2020 19:55
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В Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 34 тысяч беженцев. 850 из них прибыли на родину за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 34 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах-1

Переезд жителей проходит при содействии российских миротворцев, которые находятся в Карабахе в рамках соглашения о прекращении огня в регионе.

Более 34 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах-4

Военные восстанавливают разрушенные здания и занимаются разминированием территории. Кроме того, для помощи местному населению создан военный госпиталь. Ведется сбор данных о пропавших без вести участниках конфликта. С начала работы горячей линии поступило около 250 звонков.

Более 34 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах-7

Напомним, соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было подписано 9 ноября Москвой, Арменией и Азербайджаном. Все пункты документа постепенно выполняются. В регионе наступил долгожданный мир.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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