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Последний из трёх районов Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана

01 декабря 2020 13:52
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Последний из трех районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло в рамках соглашения о прекращении боевых действий в непризнанной республике.  

Последний из трёх районов Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана-1

При этом несмотря на то, что Лачинский район теперь в составе другой страны, одноименный коридор в регионе сохранен и передан под контроль российских миротворцев. Эта территория шириной 5 километров крайне важна. Она обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией.  

Последний из трёх районов Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана-4

Напомним, документ о прекращении огня был принят Баку, Ереваном и Москвой 9 ноября. Все ключевые пункты соглашения стороны постепенно выполняют. В регионе находятся российские военные, продолжается обмен пленными и телами погибших, на родину возвращаются беженцы.  

Последний из трёх районов Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана-7

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