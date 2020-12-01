Последний из трёх районов Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана

Последний из трех районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло в рамках соглашения о прекращении боевых действий в непризнанной республике.
Последний из трех районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло в рамках соглашения о прекращении боевых действий в непризнанной республике.
При этом несмотря на то, что Лачинский район теперь в составе другой страны, одноименный коридор в регионе сохранен и передан под контроль российских миротворцев. Эта территория шириной 5 километров крайне важна. Она обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией.
Напомним, документ о прекращении огня был принят Баку, Ереваном и Москвой 9 ноября. Все ключевые пункты соглашения стороны постепенно выполняют. В регионе находятся российские военные, продолжается обмен пленными и телами погибших, на родину возвращаются беженцы.