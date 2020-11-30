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Миротворцы из России развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. В регион прибыли 60 медиков

30 ноября 2020 14:51
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Новости России. Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы оказать помощь местному населению, в регион прибыли более 60 медиков. Среди них военные хирурги, терапевты и эпидемиологи.

Миротворцы из России развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. В регион прибыли 60 медиков-1

Российские военные находятся на территории самопровозглашенной республики в рамках принятого 9 ноября соглашения о прекращении огня в Карабахе. Миротворцы помогают восстанавливать разрушенные здания, а также занимаются разминированием территории.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

Миротворцы из России развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. В регион прибыли 60 медиков-4

Миротворцы из России развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. В регион прибыли 60 медиков-6

За сутки уничтожено около 100 мин и боеприпасов. При помощи военных более чем за две недели на родину в Карабах вернулись почти 24 тысячи беженцев.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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