Миротворцы из России развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. В регион прибыли 60 медиков

Чтобы оказать помощь местному населению, в регион прибыли более 60 медиков. Среди них военные хирурги, терапевты и эпидемиологи.

Российские военные находятся на территории самопровозглашенной республики в рамках принятого 9 ноября соглашения о прекращении огня в Карабахе. Миротворцы помогают восстанавливать разрушенные здания, а также занимаются разминированием территории.

За сутки уничтожено около 100 мин и боеприпасов. При помощи военных более чем за две недели на родину в Карабах вернулись почти 24 тысячи беженцев.