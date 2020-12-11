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Джо Байден и Камала Харрис победили в номинации «Человек года» по версии Time

11 декабря 2020 14:28
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Новости США. Звание «Человек года», по версии журнала Time, присудили Джо Байдену и Камале Харрис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По словам главного редактора издания, эта пара представляет собой нечто эпохальное.  

Джо Байден и Камала Харрис победили в номинации «Человек года» по версии Time-1

Джо Байден и Камала Харрис победили в номинации «Человек года» по версии Time-3

К слову, среди претендентов на победу был и действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Однако его этот проигрыш вряд ли сильно расстроил.  

Джо Байден и Камала Харрис победили в номинации «Человек года» по версии Time-6

В стране продолжается борьба за президентское кресло. На днях генпрокурор Техаса, ссылаясь на нарушение Конституции, подал иск в Верховный суд с призывом отменить результаты выборов в четырех Штатах. Позже его поддержали представители 17 регионов страны и более 100 республиканцев в Конгрессе.  

Штаты, которые выступают в роли ответчиков по этому делу, предсказуемо отвергли все претензии. Теперь окончательное решение за Верховным судом.  

# Международная политика # Джо Байден # Камала Харрис # Дональд Трамп # Фотофакт

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