Джо Байден и Камала Харрис победили в номинации «Человек года» по версии Time

По словам главного редактора издания, эта пара представляет собой нечто эпохальное.

Новости США. Звание «Человек года», по версии журнала Time, присудили Джо Байдену и Камале Харрис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, среди претендентов на победу был и действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Однако его этот проигрыш вряд ли сильно расстроил.

В стране продолжается борьба за президентское кресло. На днях генпрокурор Техаса, ссылаясь на нарушение Конституции, подал иск в Верховный суд с призывом отменить результаты выборов в четырех Штатах. Позже его поддержали представители 17 регионов страны и более 100 республиканцев в Конгрессе.

Штаты, которые выступают в роли ответчиков по этому делу, предсказуемо отвергли все претензии. Теперь окончательное решение за Верховным судом.