Прямой эфир

В Албании митингующие устроили погромы. На фоне протестов министр внутренних дел подал в отставку

11 декабря 2020 12:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Албании. Волна массовых беспорядков прокатилась по албанской Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день протестов в городе закончился столкновениями и жестким разгоном.

В Албании митингующие устроили погромы. На фоне протестов министр внутренних дел подал в отставку-1

Напомним, демонстрации начались после гибели молодого человека в ходе задержания. Его застрелили за нарушение комендантского часа, введенного из-за пандемии. Инцидент вызвал большой общественный резонанс.  

На фоне протестов министр внутренних дел Албании подал в отставку.  

В Албании митингующие устроили погромы. На фоне протестов министр внутренних дел подал в отставку-4

Сотни демонстрантов собрались у здания парламента и устроили настоящий погром. Митингующие забрасывали улицы дымовыми шашками, а также поджигали мусорные баки. В правоохранителей летели камни, бутылки и металлические ограждения.  

В Албании митингующие устроили погромы. На фоне протестов министр внутренних дел подал в отставку-7

В Албании митингующие устроили погромы. На фоне протестов министр внутренних дел подал в отставку-9

В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы и дубинки. В результате столкновений около 20 полицейских пострадали. Есть задержанные.  

# Массовые беспорядки # Сандер Льешай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посмотрите, какие миниатюрные скульптуры вырезает египтянин на кончиках карандашей
11 декабря 2020 09:08

Посмотрите, какие миниатюрные скульптуры вырезает египтянин на кончиках карандашей

Во Франции введут комендантский час. Находиться на улице можно будет до 20 часов
11 декабря 2020 08:57

Во Франции введут комендантский час. Находиться на улице можно будет до 20 часов

Странам Евросоюза удалось договориться по важным финансовым вопросам. Утверждён семилетний бюджет ЕС
11 декабря 2020 08:44

Странам Евросоюза удалось договориться по важным финансовым вопросам. Утверждён семилетний бюджет ЕС