В Албании митингующие устроили погромы. На фоне протестов министр внутренних дел подал в отставку

Новости Албании. Волна массовых беспорядков прокатилась по албанской Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день протестов в городе закончился столкновениями и жестким разгоном.

Напомним, демонстрации начались после гибели молодого человека в ходе задержания. Его застрелили за нарушение комендантского часа, введенного из-за пандемии. Инцидент вызвал большой общественный резонанс. На фоне протестов министр внутренних дел Албании подал в отставку.

Сотни демонстрантов собрались у здания парламента и устроили настоящий погром. Митингующие забрасывали улицы дымовыми шашками, а также поджигали мусорные баки. В правоохранителей летели камни, бутылки и металлические ограждения.