Иудеи всего мира отмечают Хануку – один из главных религиозных праздников

Иудеи всего мира отмечают один из главных религиозных праздников – Хануку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его основе лежит историческое событие – освобождение в 164 году до нашей эры Иерусалимского храма от греко-сирийских войск.

Традиционно в период празднования во всех синагогах и еврейских домах принято зажигать подсвечники с восемью светильниками. В 2020 году Ханука продлится до 18 декабря.

Важный праздник уже встретили в США. Недалеко от Белого дома зажгли национальную Менору. А в Дубае первый день Хануки отметили у знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа.