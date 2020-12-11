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Иудеи всего мира отмечают Хануку – один из главных религиозных праздников

11 декабря 2020 14:37
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Иудеи всего мира отмечают один из главных религиозных праздников – Хануку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его основе лежит историческое событие – освобождение в 164 году до нашей эры Иерусалимского храма от греко-сирийских войск.  

Иудеи всего мира отмечают Хануку – один из главных религиозных праздников-1

Традиционно в период празднования во всех синагогах и еврейских домах принято зажигать подсвечники с восемью светильниками.  

В 2020 году Ханука продлится до 18 декабря.  

Иудеи всего мира отмечают Хануку – один из главных религиозных праздников-4

Важный праздник уже встретили в США. Недалеко от Белого дома зажгли национальную Менору. А в Дубае первый день Хануки отметили у знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа.  

Иудеи всего мира отмечают Хануку – один из главных религиозных праздников-7

Самое высокое здание в мире в прямом смысле слова освещало это событие.  

# Праздничные даты # Фотофакт

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