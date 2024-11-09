Новый конфликт между Украиной и Польшей! Что происходит в отношениях двух стран?
От киевского режима сейчас отворачиваются даже самые, казалось бы, надежные союзники. Новый конфликт разгорается между Украиной и Польшей. Да так, что искры летят далеко за пределы двусторонних отношений.
Уже в ближайшие дни Варшава намерена обнародовать полный список польской помощи украинской стороне. Перечень поручено подготовить Министерству национальной обороны Польши. И запросили его не просто так. Киев стал жаловаться на безучастность Варшавы в украинских проблемах, на что сама Польша намерена ответить конкретными фактами.
Как некогда близкие друзья становятся злейшими врагами – в нашем следующем сюжете.
Конфликт назревал давно, но публичность вывела его на новый уровень. Яблоко раздора – деньги. Из-за чего еще могли поссориться эти две страны. Сегодняшние разборки – только вершина айсберга. Первые звоночки разлада зазвенели еще в прошлом году. Польская сторона тогда заблокировала ввоз украинского зерна на свой рынок. В ответ Украина отказалась рассчитываться за ранее поставленные страной вооружения. Официально они были объявлены некачественными, а схема поставок – коррупционной. Следующим этапом кризиса стал отказ Польши поддержать вступление Украины в ЕС. На уровне польских СМИ и НКО весь год активно обсуждалась Волынская резня, отрицание Киевом геноцида поляков, и поэтому якобы неготовность украинцев вступить в семью европейских народов. Киев обещал Варшаве продвижение в вопросе эксгумации жертв трагедии до конца декабря, но вопрос так и не сдвинулся с места.
Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:
Должен сказать, что я разочарован, потому что министр иностранных дел Украины обещал мне прогресс в этом вопросе до праздника Всех Святых. Прогресса нет.
Польшу в следующем году ожидают выборы главы государства, и частью будущей президентской гонки стал вопрос участия в украинском конфликте. Тут-то мнения и разделились: глава МИД, он же возможный кандидат на пост Сикорский, призывает перехватывать российские ракеты, а вице-премьер Гавковский заявляет, что ни воевать, ни передавать вооружения не нужно. Зеленский обесценил «волонтерское движение». Слишком долго ему все доставалось бесплатно. В итоге так называемый лидер Украины к этому привык. Но Польша – небогатая страна. И отдавать ВСУ дорогостоящую технику бесплатно не может. Киев пытался найти выход и временно задействовать польские ВВС, но в Варшаве не горели желанием бескорыстно помогать. Зеленский требовал от поляков обеспечить воздушное прикрытие либо передать для этих задач старые истребители МиГ-29. Причина – защита газовой инфраструктуры в городе, где находится самое большое в стране подземное хранилище голубого топлива. Для Украины это стратегический объект, но Варшава снова свела вопрос к деньгам – в общем вполне заслуженно.
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