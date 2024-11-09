Новый конфликт между Украиной и Польшей! Что происходит в отношениях двух стран?

От киевского режима сейчас отворачиваются даже самые, казалось бы, надежные союзники. Новый конфликт разгорается между Украиной и Польшей. Да так, что искры летят далеко за пределы двусторонних отношений. Уже в ближайшие дни Варшава намерена обнародовать полный список польской помощи украинской стороне. Перечень поручено подготовить Министерству национальной обороны Польши. И запросили его не просто так. Киев стал жаловаться на безучастность Варшавы в украинских проблемах, на что сама Польша намерена ответить конкретными фактами. Как некогда близкие друзья становятся злейшими врагами – в нашем следующем сюжете.

Конфликт назревал давно, но публичность вывела его на новый уровень. Яблоко раздора – деньги. Из-за чего еще могли поссориться эти две страны. Сегодняшние разборки – только вершина айсберга. Первые звоночки разлада зазвенели еще в прошлом году. Польская сторона тогда заблокировала ввоз украинского зерна на свой рынок. В ответ Украина отказалась рассчитываться за ранее поставленные страной вооружения. Официально они были объявлены некачественными, а схема поставок – коррупционной. Следующим этапом кризиса стал отказ Польши поддержать вступление Украины в ЕС. На уровне польских СМИ и НКО весь год активно обсуждалась Волынская резня, отрицание Киевом геноцида поляков, и поэтому якобы неготовность украинцев вступить в семью европейских народов. Киев обещал Варшаве продвижение в вопросе эксгумации жертв трагедии до конца декабря, но вопрос так и не сдвинулся с места.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:

Должен сказать, что я разочарован, потому что министр иностранных дел Украины обещал мне прогресс в этом вопросе до праздника Всех Святых. Прогресса нет.