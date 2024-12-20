Алексей Авдонин, политико-экономический обозреватель:

И надо отметить, что Дзержиново, где родился Дзержинский, находится на территории Республики Беларусь. Оно восстановлено благодаря усилиям как раз Комитета государственной безопасности и нашему правительству. И я советую всем руководителям и предприятиям, и госведомств посетить этот комплекс, приобщиться к истории. Потому что в действительности история, которая в последующем была реализована и в октябре 1917 года, и в период уже 20-30-х годов, она зарождалась здесь, у нас, в Беларуси. И сейчас очень хорошая такая историческая параллель. Мы, в том числе Беларусь в 90-е годы, благодаря усилиям нашего Президента... И обратите внимание на тот момент, в 20-е годы территория Беларуси фактически явилась вот этим ядром, этим корнем, который зародил эти идеи справедливости, которые в последующем реализовались в идеях социализма в рамках СССР. И сейчас, в 90-е годы, благодаря усилиям нашего Президента Александра Григорьевича, обратите внимание, вот это ядро было сохранено. И в последующем оно преобразовалось в Союзное государство. Сейчас Союзное государство – это основа основ режима безопасности во всей Восточной Европе. Не было бы союзного государства, то война бы шла полным ходом.

А Союзное государство – та система безопасности, которая выстроена, она позволила вот сейчас, в режиме противостояния коллективного Запада с коллективным Востоком, именно обеспечивать мир и порядок. Поэтому нашим российским коллегам тоже советуем собраться, сделать экскурсии и массово выехать на комплекс, приобщиться к истории великого человека, который как раз стоял у истоков организации ВЧК.