Политические, а вслед за ним и экономические проблемы в Германии продолжают погружать страну в глубокий кризис. После того как депутаты Бундестага показали красный светофорной коалиции Шольца, ключевые финансовые и социальные вопросы остались висеть в воздухе. По сообщениям канцелярии президента, глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря примет решение о роспуске парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 16 декабря федеральное собрание вынесло вотум недоверия кабмину Олафа Шольца. Против правительства в ходе поименного голосования высказались 394 депутата. Предварительно, выборы состоятся 23 февраля, а министры продолжат исполнять свои обязанности до избрания новых. Внеочередная электоральная гонка порождает за собой большое количество конфликтов и споров. Согласно опросам, рейтинги партии Шольца стремительно катятся вниз. По последним подсчетам, только 14 % избирателей готовы за него проголосовать. Однако такие показатели не стали большим сюрпризом. За три года в кабинете канцлер добился полного разрушения не только немецкого производства, но и экономики в целом. Ярким примером стал автопром, визитная карточка ФРГ. Депрессивная конъюнктура бизнеса вынудила предприятия перенести свое производство за рубеж, а также сократить рабочие места.