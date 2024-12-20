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Нет еды и воды. Судно Gam Express в Керченском проливе подало сигнал бедствия

20 декабря 2024 18:41
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Судно Gam Express в Керченском проливе подало аварийный сигнал из-за отсутствия еды и воды, сообщает Российский профессиональный союз моряков. Об этом пишет РИА Новости.

Нет еды и воды. Судно Gam Express в Керченском проливе подало сигнал бедствия-1

Фото: pixabay

На корабле находятся 16 человек – выходцы из Сирии и Египта. Последний раз продукты питания были доставлены 16 ноября, а долги по зарплате составляют шесть месяцев.

# ЧП

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