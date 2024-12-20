Нет еды и воды. Судно Gam Express в Керченском проливе подало сигнал бедствия

Азарёнок: Запад так влез своими копытами в сатанизм, что победу России они допустить просто не могут

Здесь Запад наворотил таких преступлений, здесь он так разгулялся, что он проиграть просто не может, даже чисто физически. Они опасаются разглашения и суда.