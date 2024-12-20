Нет еды и воды. Судно Gam Express в Керченском проливе подало сигнал бедствия

Судно Gam Express в Керченском проливе подало аварийный сигнал из-за отсутствия еды и воды, сообщает Российский профессиональный союз моряков. Об этом пишет РИА Новости.
Судно Gam Express в Керченском проливе подало аварийный сигнал из-за отсутствия еды и воды, сообщает Российский профессиональный союз моряков. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
На корабле находятся 16 человек – выходцы из Сирии и Египта. Последний раз продукты питания были доставлены 16 ноября, а долги по зарплате составляют шесть месяцев.