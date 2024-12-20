Хинштейн: удар по Рыльску был нанесен из РСЗО HIMARS

Силы ПВО провели успешный перехват ракет, выпущенных из пусковой установки РСЗО HIMARS над Рыльском Курской области. Однако, невзирая на перехват, ВСУ продолжают обстреливать город, что создает трудности для оперативных служб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио главы региона Александр Хинштейн.

Он заявил, что всем раненным и пострадавшим оказывается требуемая помощь. На месте событий активно работают спасатели, пожарные и другие оперативные службы, хотя их усилия осложняются постоянными атаками ВСУ.

В пострадавший район также направлены и. о. председателя правительства Алексей Дедов и ряд других руководителей. Нападение на Рыльск, произошедшее около 15:30 по московскому времени, было направлено на гражданские объекты, что привело к жертвам. В связи с этим Следственный комитет России начал уголовное производство по признакам террористического акта.