Прямой эфир

Хинштейн: удар по Рыльску был нанесен из РСЗО HIMARS

20 декабря 2024 18:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Силы ПВО провели успешный перехват ракет, выпущенных из пусковой установки РСЗО HIMARS над Рыльском Курской области. Однако, невзирая на перехват, ВСУ продолжают обстреливать город, что создает трудности для оперативных служб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио главы региона Александр Хинштейн.

Хинштейн: удар по Рыльску был нанесен из РСЗО HIMARS-1

Фото: pixabay

Он заявил, что всем раненным и пострадавшим оказывается требуемая помощь. На месте событий активно работают спасатели, пожарные и другие оперативные службы, хотя их усилия осложняются постоянными атаками ВСУ. 

В пострадавший район также направлены и. о. председателя правительства Алексей Дедов и ряд других руководителей. Нападение на Рыльск, произошедшее около 15:30 по московскому времени, было направлено на гражданские объекты, что привело к жертвам. В связи с этим Следственный комитет России начал уголовное производство по признакам террористического акта.

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Нет еды и воды. Судно Gam Express в Керченском проливе подало сигнал бедствия
20 декабря 2024 18:41

Нет еды и воды. Судно Gam Express в Керченском проливе подало сигнал бедствия

Президент Германии распустит Бундестаг 27 декабря
20 декабря 2024 16:44

Президент Германии распустит Бундестаг 27 декабря

Азарёнок: Запад так влез своими копытами в сатанизм, что победу России они допустить просто не могут
20 декабря 2024 16:22

Азарёнок: Запад так влез своими копытами в сатанизм, что победу России они допустить просто не могут